Coronavirus: Fabian Le Castel parodie des tubes de Stephan Eicher et de Florent Pagny

Fabian Le Castel livre son cactus en mode confiné, depuis chez lui, dans Le 6-9 ensemble, l'émission conjointe de la Une, La Première et VivaCité. L'humoriste insiste sur le respect du confinement dans un CovHit Parade avec Stephan Eicher et Florent Pagny.

Même en confinement, Le cactus continue

Parce qu'il faut aussi pouvoir dédramatiser et rire en cette période difficile et stressante, Fabian Le Castel continuera à nous transporter dans ses reprises et imitations de chanteurs bien connus et Jérôme de Warzée délivrera encore son humour piquant et incisif sur l'actualité.

Le cactus, comme dans Le 8/9, c'est tous les jours à 8h15 sur la Une et VivaCité, et désormais sur La Première, dans Le 6-9 ensemble, l'émission temporaire qui joint les forces vives de ces deux radios et de la première chaîne télévisée de la RTBF pour vous informer et vous divertir encore plus malgré la crise sanitaire.