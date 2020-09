Annie Cordy : hommage de Jérôme de Warzée qui revisite avec humour "La Bonne du curé"

Jérôme de Warzée ne pouvait pas passer à côté d'un hommage à Annie Cordy après la disparition de l'artiste belge le 4 septembre. L'humoriste a repris à sa manière le tube La Bonne du curé, devenu C'est nous qu'avons voté.

Annie Cordy s'est éteinte ce vendredi 4 septembre à 92 ans dans sa maison près de Cannes avait informé sa nièce, Michèle Lebon, à l'AFP.

VivaCité a adapté ses programmes tout le week-end pour rendre hommage à cette artiste aux multiples talents, qui a incarné pleinement la belgitude et la réussite noir-jaune-rouge en France. En télé aussi la RTBF a commémoré Annie Cordy tout le week-end.

Jérôme de Warzée n'a pas manqué non plus de tirer son 'grand chapeau' à Annie Cordy. L'humoriste a repris La Bonne du curé dans son humour toujours aussi corrosif. Estimant que désormais, "cela doit bien déconner là-haut", Jérôme nous apprend que la chanteuse avait laissé traîner dans un tiroir une 'adaptation' de La Bonne du curé, intitulée C'est nous qu'avons voté. Adressée à tous "ces froechelers de politiciens", elle lui est, comme par hasard, arrivée entre les mains et il se devait de la chanter.

Jérôme de Warzée pousse de plus en plus la chansonnette depuis le confinement où il avait entre autre repris Georges Brassens et même Vesoul ou encore La valse à mille temps de Jacques Brel.