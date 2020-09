Vivaqua et la SWDE collaborent afin d'optimiser les ressources en eau à Bruxelles

C’est du captage de Tailfer, en province de Namur, que provient une grande partie de l’eau consommée à Bruxelles. Ici, l’eau de la Meuse est traitée et filtrée avant d’être acheminée vers la capitale. Un travail de collaboration, au quotidien, entre Vivaqua et la Société wallonne des Eaux afin d’utiliser cette précieuse ressource de façon optimale. De l’eau, nous en avons en suffisance sur notre territoire, le tout est de savoir l’exploiter durablement.



Le sous-sol bruxellois est pauvre en eau et ne peut, à lui seul, répondre aux besoins énormes de toute la région bruxelloise. Alors, en complément des captages détenus par Vivaqua qui exploitaient les eaux souterraines, à la fin des années 60, il y a eu une volonté de compléter ce volume avec une autre source.

Il fallait trouver une surface de qualité. La Meuse a été identifiée. En amont de Namur, donc de la confluence avec la Sambre pour échapper à une certaine pollution.