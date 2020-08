Vielsalm ne ménage pas ses efforts pour améliorer son offre cyclable

Vennbahn et itinéraires Ravel à Vielsam - Le Beau Vélo de RAVeL (9/10) - 23/08/2020 Faire du vélo à Vielsalm , c'est une activité appropriée à tous les genres de cyclistes ! Parcours plats ou avec peu de dénivelés, randonnées sportives sur pistes pentues ou boucles de difficultés intermédiaires. Nos coups de coeur : la ligne 47A qui permet de rejoindre Saint Vith, mais aussi la Vennbahn , la plus longue voie verte d’Europe

Vielsalm, une commune qui place la mobilité douce au centre de ses priorités. Ces dernières années, des liaisons cyclables ont été réalisées pour permettre aux habitants de rejoindre la Vennbahn, les Trois-Ponts et Lierneux. Un travail rigoureux et complexe qui devrait avoir des retombées intéressantes pour la région. Vielsalm est l’une des communes les plus touristiques de Wallonie. Elle a la chance de disposer d’une gare SNCB. Par contre, elle n’était jusqu’il y a peu connectée à aucun réseau cyclable. Or, à 15 km à l’Est passe un très bel itinéraire vélo-touristique : la Vennbahn, une des plus longues voies vertes d’Europe, aménagée sur une ancienne ligne de chemin de fer. Elle relie Aix-la-Chapelle, en Allemagne, à Trois-Vierge, au Luxembourg, en passant par l’Est de la Wallonie. Dès 2015, le Collège communal de Vielsalm a lancé un projet de liaison cyclo-piétonne visant à s’y connecter. Un projet qui repose en grande partie sur le tracé de la ligne de chemin de fer désaffectée 47A reliant Vielsalm à Born (Commune d’Amblève), à l’endroit exact où passe la Vennbahn.

Où en est-on actuellement ? Entre 2017 et 2018, la Commune de Vielsalm et le Service Public de Wallonie (SPW Mobilité et Infrastructures) se sont associés et ont investi au total plus de 600.000 euros. Sur le territoire de Vielsalm, l’itinéraire est maintenant complètement asphalté. L’année dernière, le SPW a aménagé une piste cyclo-piétonne à travers le zoning de Kaiserbaracke sur la commune d’Amblève. En 2021, l’itinéraire sera sécurisé et confortable sur tout son parcours, puisque le SPW va mobiliser environ 1 million d’euros pour asphalter le pré-RAVeL de la Ligne 47A entre Poteau, Recht et Kaiserbaracke. De son côté, la Commune d’Amblève financera l’aménagement d’un petit tronçon de RAVeL entre Kaiserbaracke et Born.

Quelles sont les retombées attendues d’un tel investissement pour la région ? Si cette liaison cyclo-piétonne présente avant tout un intérêt touristique majeur, elle est aussi un atout pour les activités sportives et de loisir, mais aussi pour déplacements utilitaires, puisqu’elle relie les zonings de Kaiserbaracke (Amblève) et Burtonville (Vielsalm) au centre et à la gare de Vielsalm. En outre, la Commune de Vielsalm et son syndicat d’initiative viennent d’installer un point vélo au sein de la Gare de Vielsalm, où l’on trouve entre autres un parking vélos couvert, des VAE et VTT en location, une borne de recharge pour VAE et une cafétéria. Enfin, la Commune de Vielsalm ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle souhaite en effet devenir une véritable commune cyclable, traversée par un réseau d’itinéraires vélo. Des projets sont d’ailleurs sur la table pour la relier, au nord, au RAVeL de la Ligne 45 à hauteur de Trois-Ponts, et, à l’Ouest, à Lierneux, en créant des liaisons sécurisées qui s’inscrivent sur l’itinéraire cyclable régional W8 intitulé " Entre Fagne et Famenne ". À terme, celui-ci reliera Momignies, dans la Botte du Hainaut, à Bullange, sur une distance de 235 km, en passant notamment par Vielsalm.

