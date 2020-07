Une superbe promenade à vélo à refaire dans le Luxembourg belge

Vous êtes à la recherche d’une idée d’escapade pour profiter de votre été "à la belge" ? Si vous aimez faire du vélo et découvrir de nouveaux coins, ne cherchez plus. Cet ancien parcours du Beau Vélo de RAVel 2015 en plein cœur de l’Ardenne (à Vaux-sur-Sûre plus précisément) vous en mettra plein la vue !

Cette balade - limite sportive - de 32 km vous fera traverser entre autres le très beau bois de la Ramée ainsi que le "village des Bruyères" (l’une des plus anciennes localités ardennaises) avant de vous offrir une belle vue sur le superbe château de Losange, propriété de la famille de notre reine Mathilde. Vous serez ensuite bien contents de faire une halte au lac de la Strange, un magnifique petit paradis.