Une nouvelle version sans public pour le Beau Vélo de RAVeL en 2021

La crise sanitaire étant toujours bien présente, la RTBF a décidé de ne pas organiser le Beau Vélo de RAVeL dans son format habituel cet été 2021.

Toutefois, comme en 2020, vous retrouverez Adrien Joveneau et d’autres personnalités de la RTBF dans des émissions Beau Vélo à partir du samedi 26 juin, en télévision sur La Une, en radio sur VivaCité ainsi que sur nos sites et réseaux sociaux. Grâce à des reportages variés et inédits, l’équipe du Beau Vélo vous proposera encore des moments d'évasion à travers la Wallonie et Bruxelles.

Nous espérons que la situation s'améliorera pour se retrouver et faire la fête à la fin de l’été 2021.

Plus d'informations précises