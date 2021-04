Une balade du côté Laeken et ses serres ? Suivez l’itinéraire du Beau Vélo de RAVeL

Royal greenhouses in Laeken (Brussels), Belgium © 2018 Frans Sellies

Chaque année, Adrien Joveneau et son équipe, effectuent un parcours dans notre belle capitale. Le Grand Bruxelles, métropole économique attrayante au cœur de l’Europe. Le point de départ et d’arrivée de cette randonnée est l’Atomium à deux pas du parc du château de Laeken et de ses féeriques serres de plantes exotiques. Adrien fervent amoureux de la flore, ne raterait jamais la visite des serres durant le printemps, de la mi-avril à début mai. ► A lire aussi : Découvrez toutes nos idées de balades en Wallonie

L’itinéraire du Beau Vélo de RAVeL à Bruxelles

Les infos pratiques Accès voitures : via le RING, sortie 7 bis Heysel Expo

: via le RING, sortie 7 bis Heysel Expo Accès transport en commun : gares de Bruxelles + métro ligne 6 (station Heysel)

: gares de Bruxelles + métro ligne 6 (station Heysel) Distance de la balade : 25,3 km

: 25,3 km Difficulté : 2 étoiles (sur 5)

: 2 étoiles (sur 5) Praticabilité : à pied, à vélo, à cheval, en roller, en chaise

5 images Image d’archive 2017 Le Beau Vélo de RAVeL © RTBF

Le Beau Vélo de RAVeL à Laeken, une ville de verre et de métal

Replongeons-nous dans les années 1870 et imaginons être en compagnie d’Adrien Joveneau, très élégant, gilet richement brodé, pantalon large couvrant les ¾ du pied, cravate portée en foulard, montre à gousset et haut de forme. Il est juché sur un vélocipède de Pierre Michaux, la roue avant au diamètre tellement démesuré que vos cheveux se dressent sur la tête. Vous avez rendez-vous pour la visite de cette extraordinaire ville de verre, réalisée par l’architecte, Alphonse Balat mentor de Victor Horta, dans le parc du château de Laeken, à l’initiative de Léopold II, grand amateur de plantes exotiques. Une innovation spectaculaire pour l’époque, un des principaux monuments du XIXe siècle en Belgique à l’instar du " Crystal Palace de Londres " édifié en 1851. ► A lire aussi : Idée de promenade à Liège, première agglomération wallonne si riche en traditions et en folklores Vous attendez patiemment, qu’Adrien dépose son "grand bi" et vous rejoigne pour cette visite des serres qui promet d’être inoubliable et de faire naître en vous, d’innombrables émotions.

© André Mouraux, Flickr - flickr.com/photos/spigoo/10718913 Ce palais de verre est caractérisé par des pavillons aux larges galeries, aux coupoles de verre, un kilomètre de promenade sur 1,5 hectares de serres, un " autre monde ", au milieu de plantes tropicales aux couleurs vives, ou, dans une forêt de palmiers et de fougères, une flore luxuriante et enivrante. Vous êtes Monsieur et Madame de Réan ou de Fleurville, personnage de la comtesse de Ségur, dans "Les malheurs de Sophie" ou "Les petites filles modèles". Les amis qui vous accompagnent, ce cher Alfred… de Musset et ses mélancolies amoureuses, Paul Verlaine si doux et toujours hésitant. Et si Paul est là, Arthur Rimbaud n’est pas loin. Leur relation amoureuse toujours si conflictuelle.

Géranium © André Mouraux, Flickr - flickr.com/photos/spigoo/10718991 Les dames se sont mises sur leur 31, et tout en arpentant les allées, robe crinoline à volants, manches gigot, gants blancs, épaules dénudées, les robes balaie le sol dans un délicat froufroutement soyeux. Vous êtes encerclés, d’azalées, "de géranium" et "de camélias", 296 sortes, Léopold II les affecte particulièrement. Les serres abritent quelques dizaines de milliers de plantes, "des azalées d’Inde ou du japon", "des hortensias", "des fuchsias" tapissant les voûtes pour former un tunnel fleuri. Les serres s’enchaînent, toutes différentes : le serre des palmiers, la serre miroir, la serre diane, déesse de la chasse, de la guerre et de la nuit, peuplée de grandes fougères arborescentes et d’un "dombéya wallichii" arbuste originaire de Madagascar. La serre narcisse. L’ensemble est complété par les silhouettes de deux cheminées de fer rappelant des minarets. S’ensuit un large escalier fleuri que les messieurs, dont Adrien, toujours galants offrent leur bras aux dames, les aidant à descendre délicatement les quelques marches menant à la serre Congo. Vous pénétrez dans "le reposoir". Le sol herbeux est parsemé "de primevères", "de gloxinias", de "streptocarpus" et autres petites plantes aux fleurs très colorées, menant à un joli petit banc encerclé de hampes florales de "medinilla". Les parfums si légers, si délicats, vous enivrent. Le jardin d’hiver quant à lui, se compose de 36 arcs posés sur une colonnade dorique. Il est baptisé aussi "la rotonde", d’un diamètre de 57mètres, et d’une hauteur de 25 mètres surmontée d’une couronne royale. Le jardin d’hiver quant à lui, se compose de 36 arcs posés sur une colonnade dorique. Il est baptisé aussi "la rotonde", d’un diamètre de 57mètres, et d’une hauteur de 25 mètres surmontée d’une couronne royale.

Adrien Joveneau © RTBF Tout à coup, la réalité vous rappelle à la raison, les serres vont fermer leurs portes, certain prendront le métro à la station Stuyvenberg, d’autres rejoindront la gare de Bockstael, et les derniers emprunteront le bus à l’arrêt Centenaire. Quant à Adrien Joveneau, toujours courtois, il saluera les dames et s’éloignera pour récupérer son VTT. Nous sommes en 2021, l’oisiveté et le romantisme n’ont vraiment plus leur place. C’est tellement dommage, le rêve était si charmant…