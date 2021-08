Une activité solidaire pour soutenir la recherche contre le Cancer ce week-end à Libramont

L’événement Relais pour la Vie est un événement festif, pour tous les âges, durant lequel nous célébrons la vie. Il est axé autour de la solidarité et de la récolte de fonds en faveur de la lutte contre le cancer . Pendant 24 heures, les habitants et acteurs de la vie associative d'une ville ou localité se mobilisent afin de :

Les Battants à l'honneur

Nos invités d'honneur, à savoir les Battants (personne ayant reçu un jour le diagnostic "Vous avez le Cancer") seront au centre de l'évènement.

Les 3 cérémonies classiques d'un Relais pour la vie, ouverture, cérémonie des bougies et clôture seront organisées dans le but de mettre les Battants à l’honneur, de rendre hommage à ceux qui ont disparu et de continuer à lutter ensemble contre le cancer. Ces cérémonies seront agrémentées par des discours et témoignages.

Récolter des fonds pour faire avancer la recherche.

Il y aura aussi la possibilité de se restaurer et de prendre un verre. Tous les bénéfices des entrées et des ventes sur place permettront de financer la recherche ainsi que des projets visant au bien être des patients.

Informations pratiques

Adresse : Place communale de Libramont - Libramont Chevigny

Prix: 10 €

Samedi 28 août 2021

14h : Cérémonie d’ouverture + concert d’Hélène Hartman

15h30 : Cours de sport avec Marine Coach

16h30 : Concert de Matho et XAL

17h45 : Représentation de Buto par Sombre Compagnie

18h10 : Concert ChevySAX

19h30 : Chorégraphies Dance Academy + cours de sport

21h : Cérémonie des Bougies

21h30 – 1h : Soirée Année 80

Dimanche 29 août 2021

8h30 : Mariage de la batterie et des percussions (africaines, brésiliennes et cubaines) avec Stéphan Lay

QI Gong avec Olivier Remy

9h30 : Concert Samuel Najii (The Voice 2018)

11h : Concert Les Histoires d’A

12h30 : Concert The Walking Deaf

13h40 : Cérémonie de clôture