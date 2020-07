Un parking vélo gratuit en plein Centre-Ville de Liège

C’est une première à Liège. Depuis ce 22 mai 2020, il est possible de confier son vélo, gratuitement dans un local couvert et surveillé en plein coeur de l’Ilot Liège. Une superbe initiative que l’équipe du Beau Vélo de RAVeL, de passage dans la Cité Ardente, veut mettre à l’honneur !

Liège est une ville où la communauté de cyclistes se développe rapidement. Alors est-ce l’effet COVID-19, ou une prise de conscience généralisée ? Difficile de répondre à cette question. Quoi qu’il en soit, les Liégeois sont de plus en plus nombreux à se déplacer à vélo. Malheureusement, il y a encore trop de vols ou de vandalisme. Pour éviter cela, l’ASBL Liège Gestion Centre-Ville et l’Ilot Liège ont décidé d’unir leurs forces afin de proposer aux citoyens un parking gratuit et sécurisé, en plein Centre-Ville de Liège : Rue de la Populaire, 11.

Vincent Billent, Responsable Opérationnel de l’ASBL Liège Gestion Centre-Ville se réjouit de l’intérêt que suscite ce concept auprès des Liégeois.