Un nouveau réservoir à Vielsalm pour parer au manque d'eau

De petites taille et isolés, les captages qui alimentent Vielsalm à l’heure actuelle peinent à satisfaire toute la population, comme l’explique Stéphanie Noël, ingénieur d’exploitation à la SWDE.

Le captage le plus important, c’est ici, à Laguespré. Il représente 1/3 de la production totale sur Vielsalm. Avec les sécheresses, et depuis plusieurs mois, le débit a diminué et on a perdu quasiment 50% de notre production. Les consommations ne diminuant pas, on a effectivement un problème d’approvisionnement en eau.