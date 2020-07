Un diplôme d’électricien en poche, Tanguy se tourne tout de même vers le métier d’agriculteur

Cependant, Tanguy ne se retrouve pas seul face à ces difficultés. Au quotidien, il est aidé par ses parents, mais également par Fairebel, une coopérative qui permet aux agriculteurs de recevoir une juste rémunération pour leur travail. Tanguy y a cru tout de suite.

Déjà, c’est un coup de boost. On est mieux rémunéré. Et puis on rencontre d’autres fermiers des environs et on discute ensemble.