Troisième étape du Beau Vélo de RAVeL : Arlon

Cet été, le Beau Vélo de RAVeL continue ! Adapté à la situation, Adrien Joveneau vous fera redécouvrir d’anciens itinéraires remis au goût du jour. En solo et avec quelques invités, cette saison inédite du Beau Vélo de RAVeL vous donnera envie de vous déplacer autrement. Car la bicyclette, c’est bon pour notre santé et pour la planète.

Après Liège, toute l’équipe du Beau Vélo de RAVeL vous donne rendez-vous à Arlon pour revivre le parcours réalisé l’an dernier, avec des nouveautés exclusives !

Chef-Lieu de la province du Luxembourg, Arlon est une des plus vieilles villes de Belgique. Des anciennes tours romaines aux nombreux sites archéologiques, de nombreux éléments témoignent de son riche patrimoine historique. A plus de 428 mètres de hauteur se trouve le vieux quartier au niveau de la butte de Saint-Donat où se mêle vestiges du passé et originalité. Caractérisé par de petites ruelles étroites pavées et de vieilles maisons il est caractérisé par son Belvédère qui culmine plus de 35 mètres avec une vue imprenable sur Arlon et ses alentours. De l’autre côté de la ville un autre monument phare est visible ; l’église Saint-Martin. Située plus en contrebas, mais beaucoup plus haute que le Belvédère, elle équilibre la ville. De style néolithique et fondé en 1907, Saint-Martin est classée depuis 2002 au Patrimoine majeur de Wallonie.

A Arlon, Adrien Joveneau retrouvera Marc Pinilla, le chanteur du groupe Suarez, pour une nouvelle balade à vélo. Au départ de la Plaine des Manœuvres, vous découvrez le centre d’Arlon mais également ses alentours plus bucoliques comme l’étang de Tattert, la Réserve naturelle Domaniale, ou l’Abbaye de Clairfontaine et son eau miraculeuse.

A Nobressart, halte ravitaillement de l’étape, vous aurez rendez-vous avec Laura, apprentie au restaurant La Régalade à Toernich, pour déguster une délicieuse salade de saison à base des pâtes grecques locales.

Enfin, Maxime Monfort, coureur cycliste et directeur sportif vous donnera quelques conseils pour une balade sans danger.

L’émission se clôturera au sommet du Belvédère de Saint-Donant avec une prestation acoustique de Marc Pinilla.

Parcours :

Plan : ici

Kilométrage : 2,3 km

Difficulté :****

RAVeL : La ligne vicinale 517 Martelange – Arlon

Mise en service le 1er juin 1911 ligne est créée pour désenclaver la frontière est du pays. D’une longueur de 30,3 km, le parcours se prolonge vers Bastogne avec la ligne 516, et de là vers Marloie et Marche en-Famenne ce qui fait le plus long trajet possible sur le vicinal belge.

A Arlon, la gare Sainte-Croix terminus de la ligne dispose d’un raccordement de 2 km qui permet de rejoindre la gare SNCB. A l’époque, le tram partait de Sainte-Croix en direction de Tontelange puis longeait l’actuelle N4 jusqu’à Attert où il se ravitaillait en eau. Le convoi repartait ensuite vers Schadeck et Post pour arriver à Nobressart.