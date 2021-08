Tournai, une des 23 villes de charme en Wallonie !

Wallonie Belgique Tourisme vous propose de découvrir les nombreuses richesses de 23 villes du territoire dans un guide. Combien de ces villes avez-vous déjà vraiment visitées ?

Arpentez les rues et ruelles et laissez-vous surprendre par la beauté du patrimoine, les richesses culturelles, le charme des vieilles pierres, les espaces de verdure et les points de vue… mais aussi par les découvertes plus sportives ou insolites.

Chaque ville wallonne a sa propre identité mais toutes vous réservent d’agréables surprises qui vous donneront envie d’aller plus loin dans la découverte du sud du pays.

Parmi ces 23 villes à taille humaine, Tournai est l’une des plus anciennes de Belgique. Elle garde de nombreuses traces de son passé historique multimillénaire à travers son architecture préservée. Vous pourrez notamment visiter le beffroi le plus ancien du pays ainsi que la Cathédrale Notre-Dame, héritages de l’époque médiévale classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.