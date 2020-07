Testez gratuitement un vélo électrique avant de franchir le pas

En 2017, la Wallonie lançait son programme de prêt de vélos à assistance électrique baptisé " Je teste l’électrique ! " La campagne s’est terminée dernièrement, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Pendant trois ans, la Région wallonne s’est associée avec quatre-vingts vélocistes environ, répartis sur tout le territoire de la Région, dans le but de permettre aux résidents wallons de plus de dix-huit ans d’expérimenter gratuitement l’utilisation du vélo à assistance électrique. Car depuis quelques années, on entend beaucoup parler du vélo à assistance électrique, et à raison, puisqu’il s’agit d’une solution vraiment efficace pour se déplacer au quotidien, et particulièrement en ville, où la densité des services est plus importante et les trajets en général plus courts qu’à la campagne. Mais ce type de véhicule représente un certain coût - il est généralement plus cher qu’un vélo classique -, ce qui fait que beaucoup de personnes intéressées hésitent à faire le pas. Il est donc essentiel de permettre aux gens de se faire leur propre expérience avant de se lancer dans l’achat d’un vélo à assistance électrique.

C’était bien là le but de " Je teste l’électrique ! "

Exactement. Et en trois ans, près de 8000 personnes ont ainsi pu tester un vélo à assistance électrique auprès des vélocistes partenaires de la Région, qui ont parfaitement joué le jeu. Les testeurs ont ainsi pu expérimenter l’usage de ce type de véhicule, pendant une durée de quinze jours, pour effectuer leurs déplacements privés (tels que les courses, les loisirs, le sport), mais aussi pour leurs déplacements domicile-travail, puisque 35 % des participants ont utilisé le VAE pour se rendre au boulot, ce qui était l’objectif principal de " Je teste l’électrique ! "