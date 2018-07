Suarez en concert gratuit ce samedi à Perwez !

Suarez et Le Beau Vélo de RAVeL ...une histoire d'amitié

Un Beau Vélo de RAVeL sans la présence du groupe Suarez...aurait un goût de trop peu.

Nous ne comptons plus les années de fidélité du groupe et ce samedi, Marc, Dada, Pata, Max et David monteront sur scène pour vous faire chanter et danser sur leurs plus grands succès et leur dernier album, Ni rancoeur, ni colère !

Ils vous donnent rendez-vous dès 16h30 pour un concert gratuit, juste après DJ Oli Tombeur.

