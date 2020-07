Cette fois, c’est donc en compagnie de Marc Pinilla du groupe Suarez qu’Adrien va sillonner le sud de la Belgique, au départ d’Arlon.

Souvenez-vous : c’est fin 2012, que Marc Pinilla, pour la première fois avait été choisi en tant que coach pour la deuxième saison de The Voice Belgique. Le nom du groupe vient de l'explorateur portugais Diego Suares qui a découvert en 1543 la baie de Diego-Suarez à Madagascar, d'où sont issus trois membres du groupe. Marc a fait l’académie de Mons, où il a appris la flûte traversière pendant 10 ans, et c’est à l’adolescence qu’il a compris qu’il fallait une guitare pour conquérir le cœur des filles. Si son groupe est d’origine malgache, lui est d’origine latine, né d’un père espagnol et d’une mère italienne. Installés dans son studio de Mons, Marc et son groupe s’y sentent bien, à l’abri des jalousies et de l’agitation de Bruxelles. La première côte qu’ils vont aborder, c’est celle qui démarre de la plaine des manœuvres vers l’Église Saint-Donat, située sur la Knippchen, colline centrale de la cité, qui fut habitée par les Gallo-Romains, lors de l’invasion des peuples germains. Et donc, ça grimpe fort ! Cette église fut érigée en 1626 par des Pères capucins, fortifiée sous le règne de Louis XIV, restaurée en 1851 et encore une fois à la fin du 19e siècle. Elle est classée depuis 1992 au Patrimoine majeur de Wallonie. Du haut des 400 mètres de son belvédère, on découvre une vue imprenable sur les trois pays environnants : la Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et la France. Son carillon sonne toutes les heures du jour l’air de " À Arlon sur la Knippchen ", chanson folklorique traditionnelle.

Se promener à vélo et en musique, c’est se mettre du baume dans les cale-pieds. - © Tous droits réservés Direction : l’abbaye de Clairefontaine, abbaye du Moyen-Age, rêvée par la Comtesse Ermesinde de Luxembourg (1186-1247), à vocation de sépulture dynastique, réservée à des femmes issues de la noblesse. En 1874, les Jésuites rachètent une partie du site pour y ériger leur maison de campagne. Ils y découvrent les restes de la comtesse Ermesinde et font construire une chapelle néo-romane qui porte le nom poétique de Notre-Dame du Bel Amour, pour y accueillir sa sépulture. Dans le jardin de l’abbaye, les moines ont cultivé des plantes aromatiques et médicinales, tel qu’on le faisait à l’époque, comme l’estragon, la verveine, le fenouil, l’absinthe, et une plante encore très vénérée dans la région, l’aspérule odorante, utilisée pour réduire l’acidité du vin blanc luxembourgeois, devenu le maitrank. Et pour compléter l’aspect médicinal des lieux, on peut toujours se désaltérer dans la source miraculeuse Saint-Bernard. À vélo, on fait parfois des rencontres inattendues et intéressantes, comme celle de rouler à côté de Maxime Montfort, originaire de cette province. C’est en 2004, en gagnant le tour du Luxembourg qu’il a lancé sa carrière. À son palmarès, plusieurs participations au Tour de France, au Giro, à la Vuelta, etc….

En poursuivant leur chemin vers Heinsche, chemin des écrevisses, ils échangent leurs vélos, et Marc Pinilla se trouve ainsi fasciné par ce vélo futuriste, lui donnant l'impression d'avoir un morceau du Tour de France en dessous de lui !

Reprenant chacun son vélo, ils auront à se souvenir que la région est très vallonnée, c'est le pays des " cuestas ", mot espagnol qui signifie côtes, et se dirigent vers Weyler, où les attendent Francis Hubin sur son vélo prototype en titane de Chris Bormann, à l'entrée du musée du cycle. Les amoureux de la petite reine pourront admirer une collection de plus de 200 pièces qui retrace, depuis la draisienne, la fabuleuse histoire du vélo et leurs costumes d'époque. Cerise sur le gâteau, la visite est guidée par Philippe Tibesar, passionné et enthousiaste. Après l'effort, le réconfort. Nos compères pédalent vers Nobressart, où les attendent Laura, 17 ans, cuisinière actuellement au restaurant La Régalade à Toernich, et dont le rêve est d'ouvrir son propre restaurant n'utilisant que les ingrédients de la ferme biodynamique de ses parents. Ils y dégusteront une salade avec des asperges, du maquereau, de la maquée, des pâtes grecques, de l'huile de cameline.

L'agriculture biodynamique a vu le jour en 1924 sur la demande d'agriculteurs inquiets de la dégénérescence de la qualité des aliments et de l'arrivée des industries alimentaires. La Biodynamie est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour procurer une alimentation saine aux animaux et aux hommes.

Retour vers le Belvédère où Marc Pinilla va chanter un extrait de son nouvel album " Bienvenue " aux connotations africaines.

Vous pourrez entendre le groupe Suarez le 3 décembre à l'Ancienne Belgique.