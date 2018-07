Saule revient pour notre plus grand plaisir ce samedi !

Après le match des Diables Rouges, nous ferons la fête avec Saule ce samedi à Antoing !

Doit-on encore vous le présenter ? Saule, artiste aux multiples facettes, fait vraiment partie de la famille du Beau Vélo de RAVeL !

Pour fêter nos 20 ans, il était logique de l'inviter cet été et c'est avec un très grand plaisir que nous l'accueillons sur notre scène ce samedi ! Il vous chantera ses plus grands succès et mettra l'ambiance, comme à chaque fois, avec ses musiciens !

Un concert prévu un peu plus tard ce samedi, juste après le match des Diables Rouges que nous retransmettons sur écran géant dans le village du Beau Vélo de RAVeL à 16h.

Une journée qui s'annonce ensoleillée et festive !

A samedi les amis !