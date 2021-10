Rouler solidaire en vélo-cargo pour la Fondation contre le Cancer !

TreeBike est une start-up belge qui vend des vélos cargos, et propose des solutions de mobilité douce. Animé par l’envie de faire bouger les lignes et de participer à un monde plus durable et plus humain, Jean-Eric Kies, son fondateur, souhaite donner un bon coup de pouce (ou de pédale) à la Fondation contre le Cancer . Une démarche motivée par le fait d’avoir vécu le cancer de près, la maladie ayant emporté ses deux parents. Une manière de leur rendre hommage à eux, et à tous ceux qui se battent contre la maladie avec pour objectif de lever des fonds pour permettre à la Fondation contre le Cancer de financer la recherche et de faire reculer la maladie . Le beau vélo de RAVel est heureux de partager cette belle initiative et vous encourage vivement à la soutenir !

La Fondation contre le Cancer a pour mission première de financer la recherche scientifique. Elle apporte aussi des informations fiables ainsi qu’un soutien social aux personnes souffrant d’un cancer et à leurs proches. Enfin, elle s’investit dans le domaine de la prévention, du dépistage et de la promotion d’un style de vie sain. Tout au long de l’été, nous avons partagé ses messages santé avec le Dr Véronique Le Ray, directrice médicale et porte-parole. La pratique d’une activité physique régulière fait partie de ce mode de vie sain, ce qui a donné l’idée à Jean Eric Kies de " Rouler contre le Cancer " en relevant un beau défi : Rallier Bruxelles à Rotterdam entre les 7 et 8 octobre sur un vélo-cargo TreeBike, magnifiquement customisé par l’artiste Denis Meyers, en vue de lever des fonds pour continuer le combat contre la maladie. Pour soutenir Jean-Eric, rendez-vous sur Bike for Hope ! L’artiste Denis Meyers participe au défi, en customisant le vélo Cargo Treebike de sa célèbre typographie, afin de le rendre unique pour une mise aux enchères après le périple.

Très actif dans le milieu associatif – et dans la lutte contre le cancer, Denis Meyers explique " Dans mon travail en général, ce sont mes mots qui s’expriment. Mais je ne suis pas scientifique, donc cette fois je suis parti d’une rencontre, d’un échange avec l’attachée de presse de la Fondation contre le Cancer, qui m’a proposé une série de mots en lien avec le combat des patients, leurs espoirs, et les actions positives pour changer la donne… Et ce sont ces messages qui m’ont inspiré. " Ainsi, les mentions "gardons le moral, Battants, transformons l’espoir en victoire, bike for hope, accompagner, … se retrouvent sur le vélo cargo en signe de soutien à la cause.

Après le périple, cette œuvre d’art sur trois roues sera exposée au public, puis vendue aux enchères au profit de la Fondation contre le Cancer. Une jolie initiative qui allie solidarité, street-art, activité physique et alternative durable. Souhaitons bonne route à Jean-Eric, et aidons-le à atteindre son objectif via (lien) Nous vous tiendrons informés de ses exploits via nos réseaux sociaux !

