Ride Your Futur : plus d’excuses pour se mettre en selle !

Avec le retour du beau temps, les vélos sont de sortie, rien que ce week-end, il suffisait de pointer le bout de son nez dehors pour en apercevoir une flopée. Grand gagnant du confinement et vedette de la mobilité douce, le vélo plaît de plus en plus.

Aujourd’hui, de nombreuses ASBL ont vu le jour pour démocratiser la pratique du vélo et vous soutenir dans cette démarche écocitoyenne. C’est le cas de Ride Your Futur qui a vu le jour en été 2020. Cette jeune ASBL s’est donné pour mission de favoriser l’apprentissage du vélo en encourageant les citoyens à l’adopter au quotidien. Attention, la pratique du vélo ne se fait pas en un coup de baguette magique, il est essentiel d’en maîtriser les bases avant de se lancer à toute vitesse au cœur de la ville. C’est pourquoi, Ride Your Futur a développé de nombreuses activités pédagogiques ludiques et sociales. Ils vous aident notamment à renforcer votre équilibre, votre confiance et votre agilité sur le vélo. L’ASBL vous emmène également à la découverte de parcours pour cyclistes, de balades nature et de spots de ride pour les plus téméraires.

Ride Your Futur a été créée sous l’impulsion de Bike Your City et Bike Your Planet. Ces deux magasins de vente et réparation à Bruxelles avaient pour objectif de promouvoir le vélo de manière plus large et d’encourager chacun à agir au service de la transition écologique et sociale. Dans le cadre de l’ASBL, Bike Your City organise chaque semaine les " Jeudis Gravel ". Chaque jeudi matin vers 7h30, l’équipe vous donne rendez-vous devant le magasin pour une balade en forêt de 25 à 50 km. Avant le départ, un bon café et une petite maintenance vous seront proposés, de quoi en apprendre plus sur la mécanique de votre vélo en toute convivialité.

Aujourd’hui Ride Your Future va reprendre en gestion le Bruxelles Pump Parc, un parc urbain pour vélos. Cet espace destiné à la mobilité douce, permet à la fois de s’amuser, d‘apprendre à rouler, et de développer la maîtrise de la machine en renforçant l’agilité, l’équilibre et les réflexes. Cette année, 5 projets vont voir le jour un peu partout en Belgique en commençant par celui de Schaerbeek dans le prolongement du parc Josaphat qui sera accessible vers la mi-printemps.

« Elles en Selles » plus de femmes sur les deux roues

Un autre projet que l’ASBL vise à mettre en place est de booster la place des femmes en tant que cyclistes. En effet, aujourd’hui, selon une étude de pro vélo, 36% seulement des cyclistes à Bruxelles sont des femmes. Dans cette philosophie, " Elles en Selles " a pour objectif de promouvoir l’usage du vélo pour toutes en Région de Bruxelles-Capitale et de valoriser les initiatives citoyennes, pour et par les femmes en remédiant à 3 problématiques : 1. La sécurité en ville : Proposer des parcours en espace sécurisé : le Velomaster, un parc urbain éducatif qui recrée les difficultés classiques d’un parcours en ville : rails de tram, bordure haute, marches et escaliers, dos d’âne, etc. 2. Les connaissances de vélo : Tables de discussions entre des femmes qui roulent et sont convaincues et des femmes qui aimeraient se lancer ou des débutantes pour échanger autour du matériel à adopter en fonction des besoins (vélo cargos), de la répartition des charges à vélo et des itinéraires adaptés. 3. Les activités sportives : Proposer Grav’elles, des sorties à vélo entre ville et forêt pour des femmes sportives.

