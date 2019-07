Retour à Tournai avec les paysages de ce 1er Beau Vélo de RAVeL 2019

Avant de partir à Arlon , notre prochaine destination le samedi 06 juillet , on vous offre l’occasion de redécouvrir quelques jolies images de cette balade d’une trentaine de kilomètres à Tournai et ses alentours !

Au fil de l'eau, des clochers et autres monuments, redécouvrez les paysages de ce Beau Vélo de RAVeL à Tournai !

Sous un grand soleil, tous les participants ont pu arpenter les bords de L’escaut et contempler la richesse de l’héritage architectural de la région de Tournai.

Le Beau Vélo de RAVeL nous a aussi permis de constater que Tournai soignait ses amménagements pour les cyclistes et était pionnière en matière de cyclomobilité !

C’était aussi l’occasion de découvrir que Tournai est une ville pilote de Wallonie cyclable et accorde une attention toute particulière à ce projet régional pour soutenir l’utilisation du vélo au quotidien. Pistes cyclables, aménagements, ralentisseurs, parkings à vélo… Tout est mis en œuvre pour apporter une expérience réjouissante aux cyclistes. Tournai est vraiment une commune prête à se transformer pour offrir à ses citoyens la possibilité d’améliorer leur mobilité au quotidien !

Son architecture, ses musées, son folklore…

Si on parle de Tournai, il faut aussi aborder son folklore, ses musées, ses clochers et en général, la richesse de son héritage ! On vous laisse notamment découvrir le musée du folklore qui permet de mettre en avant tous les points importants qui font l’identité de la cette ville.