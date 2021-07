Réservation en ligne en circuit court Réserver son séjour et ses activités en Wallonie, en "circuit court" - en direct chez les opérateurs Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les réservations préalables de vos activités et hébergements sont obligatoires. En passant par le moteur de réservation sur Visitwallonia ou en achetant directement sur le site des prestataires touristiques wallons, vous les soutenez dans leur reprise en leur évitant de payer une commission à un intermédiaire.

Réservation en ligne en circuit court - Extrait de Le Beau Vélo de RAVeL (3/11) - 12/07/2021 Réservation en ligne en circuit court Réserver son séjour et ses activités en Wallonie, en "circuit court" - en direct chez les opérateurs Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les réservations préalables de vos activités et hébergements sont obligatoires. En passant par le moteur de réservation sur Visitwallonia ou en achetant directement sur le site des prestataires touristiques wallons, vous les soutenez dans leur reprise en leur évitant de payer une commission à un intermédiaire.

Le Saviez-vous ?

Cette plateforme n’engendre aucune commission supplémentaire contrairement aux autres plateformes mondialement connues. Parmi ses nombreux avantages, on peut citer entre autres la facilité d’utilisation, la rapidité de réservation, la syncronisation en temps réel et la sécurité bancaire. Ce ne sont pas moins de 420 opérateurs wallons qui sont aujourd’hui réservables en ligne grâce à l’outil et on peut donc espérer franchir le cap des 500 d’ici la fin de l’année. Basée sur le principe du win-win, cette plateforme permet aux prestataires touristiques de développer leur business et aux clients de soutenir le secteur en quelques clics.