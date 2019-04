Rendez-vous ce 1er mai à Dinant pour le casting de l'Échappée Belge 2019 en Andalousie !

Chaque année, l’Échappée Belge emmène de nombreux ravelistes à la découverte d'une région à vélo. Au mois de septembre et pendant une semaine, les chanceux auront l'occasion de pédaler aux côtés d'Adrien Joveneau dans un cadre idyllique au sud de l'Espagne. Cette année l'Echappée Belge aura lieu du 23 au 30 septembre. Pour y participer, un casting sera prévu le 1 mai prochain à Dinant.

Après plusieurs épreuves et animations, la journée se terminera avec un concert de GrandGeorge à 17h sur la Croisette en bord de Meuse.

Un reportage TV du casting sera également diffusé sur le site de Vivacité et partagé sur la page Facebook du Beau Vélo de RAVeL.

Pour cette occasion, Vivacité vous proposera une émission radio Grandeur Nature Spéciale Casting Beau Vélo de RAVeL en direct de 10h30 à 13h00 avec Adrien Joveneau et Olivier Colle.

Programme détaillé de la Journée

09h00 –09h45 : accueil, inscription et petit-déjeuner

09h45 – 10h00 : briefing

10h00 – 10h30 : questionnaire culturel ( 17 questions étapes Beau vélo de RAVeL 2019, 11 questions Echappée Andalousie, 6 Questions Dinant et 6 questions Vivacité ).

10h30 – 13h00 : entretien individuel de motivation et épreuves sportives (parcours d’obstacles, death ride, tyrolienne, parkour avec l’Adeps, mur d’escalade, épreuves nautiques Wallonie terre d’eau , Dinant Aventure , spéléobox Want , Vtt trial etc.)

13h00 – 14h00 : repas

14h00 : départ groupé en VTT pour le parcours sportif (14km)

12h00 – 17h30 : animations, concerts

17h30 – 18h00 : concert de GrandGeorge

18h00 : proclamation des résultats casting

Toute la journée : marché artisanal, animations musicales, ateliers pour enfants, balade familiale à vélo, stands d’information d’associations, ateliers vélo, mur d’escalade, châteaux gonflables, initiation au cirque avec l’Ecole de cirque Polichinelle, pont de singe , Spéléobox Want, Dinant Aventure, dégustations gratuites fromages, lait ,glaces Fairebel , bar et petites restaurations.