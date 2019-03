Rendez-vous ce 1er mai à Dinant pour le casting de l'Échappée Belge 2019 en Andalousie !

Après plusieurs épreuves et animations, la journée se terminera avec un concert de Grandegeorge à 17h sur la Croisette en bord de Meuse.

Un reportage TV du casting sera également diffusé sur le site de Vivacité et partagé sur la page Facebook du Beau Vélo de RAVeL.

Pour cette occasion, Vivacité vous proposera une émission radio en direct avec des inserts de 08h00 à 16h00, puis de 16h à 18h, une émission Grandeur Nature Spéciale Casting Beau Vélo de RAVeL avec Adrien Joveneau, Olivier Colle et Philippe Delmelle.

Programme détaillé de la Journée

09h00 –09h45 : accueil, inscription et petit-déjeuner

09h45 – 10h00 : briefing

10h00 – 13h00 : entretien individuel de motivation et épreuves sportives (parcours d’obstacles, death ride, tyrolienne, PARKOUR avec l’Adeps, mur d’escalade, épreuves nautiques Wallonie terre d’eau , Dinant venture ,spéléobox Want , Vtt trial etc.)

13h00 – 14h00 : repas

14h00 : départ groupé en VTT pour le parcours sportif (14km)

12h00 – 17h30 : animations, concerts

17h30 – 18h00 : concert de GrandGeorge

18h00 : proclamation des résultats casting

Toute la journée : marché artisanal, démonstration Vtt trial avec Thierry Klinkenberg champion du monde, démonstration BMX avec Arnaud Dubois, mur d’escalade, châteaux gonflables, initiation au cirque avec l’Ecole de cirque Polichinelle, dégustations producteurs Fairebel, bar et petites restaurations.