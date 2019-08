Rendez-vous au coeur de la forêt de St Hubert ce samedi 10 août !

Rendez-vous dans la forêt de St Hubert ce samedi 10 août ! - © Tous droits réservés

On vous attend à partir de 9h30 en pleine forme pour les inscriptions gratuites. Un brunch sera offert aux 2000 premiers inscrits et un T-shirt distribué aux 1000 premiers.



A 13h30 rendez-vous sous la arche munis de vos vélos pour le départ de la balade en compagnie d'Olivier Colle, Thibaut Roland et Jean-Claude Servais, le dessinateur de BD.



Bien évidemment, le village sera animé toute la journée par nos partenaires qui vous accueilleront à leur stand pour des activités découverte et des concours, tant pour les enfants que pour les adultes.



Voici quelques infos supplémentaires sur ce qui vous attend ce samedi :



Invité d'honneur : Jean-Claude Servais, le dessinateur de BD

Initiation sportive : BMX

Chef : Jean Vrijdaghs, restaurant gastronomique & hôtel Le Gastronome à Paliseul

Adresse : Domaine Provincial Fourneau St-Michel 4, 6870 Saint-Hubert

Boucle : 20 km – difficulté ****