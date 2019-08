Rendez-vous au CHU Grivegnée – Sart Tilman ce samedi 17 août! - © Tous droits réservés

Cette étape exceptionnelle vous fera découvrir les voies cyclables qui relient les deux hôpitaux du Sart Tilman et des Bruyères via de la ligne 38 et le RAVeL du bord de l’Ourthe. Ce parcours vous emmènera sur les collines liégeoises et passera sur les deux nouvelles passerelles de Vaux-sous-Chèvremont et de Chênée.

On vous attend à partir de 9h30 en pleine forme pour les inscriptions gratuites. Un brunch sera offert aux 2000 premiers inscrits et un T-shirt distribué aux 1000 premiers.



A 13h30 rendez-vous sous la arche munis de vos vélos pour le départ de la balade en compagnie d'Olivier Colle, Thibaut Roland et Manon Lepomme, humoriste et chroniqueuse.



Bien évidemment, le village sera animé toute la journée par nos partenaires qui vous accueilleront à leur stand pour des activités découverte et des concours, tant pour les enfants que pour les adultes.



Voici quelques infos supplémentaires sur ce qui vous attend ce samedi :

Invitée d'honneur : Manon Lepomme, l’humoriste et chroniqueuse

Initiation sportive : VTT trial

Chef : L’O de vie, Olivier Massart

Showcase : Decibal + Wendy Nazaré