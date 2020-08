Recette de Candice : Tartiflette fondante au Herve

Une spécialité de Herve, ce beau fromage s'harmonise avec une pomme de terre.

Tartiflette fondante au Herve

1,2kg de pommes de terre à chair ferme type Charlotte

300g de lardons

2 fromages de Herve

2 oignons

100ml de vin blanc

4 c. à s. de crème fraîche entière

Sel et poivre du moulin

Huile d’olive

Préchauffez le four à 210° (th 7-8).

Faites cuire les pommes de terre à l’eau bouillante salée, épluchez-les et coupez-les en rondelles d’1,5 cm d’épaisseur.

Dans une grande sauteuse, faites chauffer un fond d’huile d’olive et faites-y revenir les oignons émincés. Ajoutez ensuite les lardons et poursuivez la cuisson quelques minutes. Déglacez au vin blanc. Assaisonnez.

Huilez ou beurrez un plat allant au four, placez la moitié des pommes de terre dans le fond, recouvrez de la moitié du mélange oignons-lardons puis renouvelez les couches pommes de terre et oignons-lardons. Nappez de crème fraîche et parsemez de morceaux de fromage de Herve.

Enfournez 15 min.