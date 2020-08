Recette de Candice: Salade de fruits au gingembre et au Péket

Une manière originale d'utiliser votre Péket nature ou aromatisé.

Salade de fruits au gingembre et au Péket

1 mangue

1 papaye

3 fruits de la passion

1 physalis

L’écorce d’1 orange coupé en très fines et longues lanières

Le jus d’1 citron vert

1 ravier de framboises

Sucre

150ml de Péket

1 c. à s. de pistaches grillées concassées (facultatif)

1 petit bocal de gingembre confit au sucre

Emincez tous les fruits, (sauf les framboises), évidez les fruits de la passion et réservez.

Faites chauffer le Péket avec du sucre (au goût), le jus de citron et le zeste d’orange. Eteignez le feu et laissez infuser et tiédir.

Versez le sirop de Péket sur les fruits, mélangez délicatement, émincez quelques morceaux de gingembre confit par-dessus et parsemez de pistaches.