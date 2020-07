Recette de Candice: Recette de la Doreye (tarte au riz)

Les doreyes sont des grandes gourmandises du pays de Liège, en Belgique.On les garnit de riz (blanke doreye) ou de fruits. Le bassin liégeois, principalement Verviers, est champion en tartes au riz macarons, dans lesquelles on a réduit quelques macarons que l’on a intégrés au riz et que l’on a recouvertes d’amandes émondées mélangées à du blanc d’œuf pour former une belle croûte craquante.

500 gr de farine

125 gr de beurre

1/4 de litre de lait

2 œufs

50 gr de sucre

½ c à c de sel

25 gr de levure.

Pour le riz :

1 l de lait

150 gr de riz

150 gr de sucre

1 pincée de sel

3 œufs, un peu de lait froid

1 c à s de poudre de pudding vanillé

3 macarons

Pour la garniture :

1 macaron

½ œuf battu

Un peu de sucre

Travaillez bien la pâte et employez le lait tiède. Laissez lever au double et retravaillez la pâte avant de la mouler.

Cuisez le riz dans le lait.

Après cuisson, ajoutez le sucre, le sel, puis versez dans la casserole trois jaunes d’œuf délayés avec un peu de lait froid et le pudding vanillé.

Faites épaissir en mélangeant.

Incorporez 3 macarons écrasés. Et puis les trois blancs d’œufs fouettés en neige bien ferme. Faites cette opération au tout dernier moment avant d’enfourner.

Aplatissez la pâte dans un moule, versez-y le riz. Egalisez.

Ecrasez très finement un macaron que vous aurez mélangé avec le ½ œuf et le sucre, étalez le sur la tarte.

Mettez à four chaud 30 min.