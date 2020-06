Recette de Candice: Les côtes de porc à l'berdouille

Une recette typiquement montoise facile à faire. Faites-vous plaisir en suivant Adrien Joveneau lors de l'étape du Beau Vélo de Ravel de Mons ce weekend.

Les côtes de porc à l'berdouille

4 côtes de porc

30 g de beurre

5 cl de vin blanc sec

5 cl de vinaigre d’alcool

1 c. à s. d’échalotes hachées

20 cl de crème fraîche

2 c. à soupe de moutarde

40 g d’oignons au vinaigre

40 g de cornichons au vinaigre

2 c. à café d’estragon haché

2 c. à café de cerfeuil haché

Cuire les côtes de porc au beurre dans une poêle, les assaisonner légèrement de sel et de poivre.

Les retirer de la poêle, éliminer la graisse.

Déglacer avec le vin blanc et le vinaigre ; ajouter les échalotes hachées. Réduire.

Incorporer ensuite la crème fraîche et réduire de moitié.

Ajouter la moutarde, les cornichons, les oignons et bouillir quelques instants en mélangeant.

Terminer en ajoutant cerfeuil et estragon.

Rectifier l’assaisonnement si nécessaire et réchauffer les côtes dans la sauce.