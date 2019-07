Ravitaillement à Floreffe, C'est Ludovic Vanackere, le Chef de l'Atelier de Bossimé, qui vous gâte les papilles

A la pause de ce Beau Vélo de RAVeL ce samedi, c'est une soupe froide qui vous attend !

Ce weekend, nous faisons une halte à l'Abbaye de Floreffe et c'est un Chef bien connu de la région namuroise qui vous attend avec une recette faite de produits de la région. Les produits locaux et surtout les producteurs locaux, c'est "la recette" de l'Atelier de Bossimé, le restaurant de Ludovic Vanackere. La recette, dans le sens où il le dit lui même, son atelier est le lieu de rencontre et de partage entre les produits des producteurs locaux qui sont préparés et cuisinés pour ses clients !

Aller à l'Atelier de Bossimé, c'est découvrir un restaurant niché dans la ferme des parents du Chef, à Loyers où le Chef met un point d'honneur à partager sa cuisine avec ses clients.

Le site de l'Atelier de Bossimé