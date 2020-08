Raeren, l’ancienne capitale de la poterie

Située dans la province de Liège, Raeren fait partie de l’une des neuf communes germanophones de Belgique. Si la commune est aujourd’hui plutôt discrète et inconnue de beaucoup, elle renferme, pourtant, un glorieux passé de par le statut de centre névralgique du domaine de la poterie qu’elle possédait il y a plusieurs siècles.

En effet, c’est tout d’abord au 12ème siècle que les habitants de ce petit village se sont rendu compte que la région détenait de nombreux gisements d’argile haut en qualité. De nombreux potiers se sont ensuite installés dans la région pour travailler cette ressource naturelle et produire des céramiques. Par ailleurs l’argile que l’on pouvait trouver à Raeren était particulièrement solide, ce qui rendait les céramiques parfaites pour le stockage d’aliments.

C’est entre le 14ème et 16ème siècle que le village, qui vivait de cet art, est devenu renommé dans le monde entier comme étant l’une des " capitales " de la poterie. Les potiers de Raeren ont d’ailleurs suivi le courant de leur époque puisqu’ils se sont mis, fin du 16ème siècle, à décorer leurs poteries avec des dessins inspirés de la Renaissance. Danses paysannes, motifs religieux, mythologiques et politiques, les potiers de Raeren se sont amusés à rendre leurs céramiques plus originales les unes que les autres.

Aujourd’hui, la production de céramiques a cessé dans la région, mais la commune continue de préserver cet héritage avec un musée de la poterie qui expose plus de 2000 pièces et qui retrace l’histoire du village et l’évolution de ce savoir-faire qui leur était propre.