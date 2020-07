C’est en compagnie de Bruno Coppens qu’Adrien prendra le départ de cette promenade limitée aux environs de Tournai, sur un parcours de 30 km. Tous deux nés dans le Tournaisis, y ont fait leurs études, et y ont eu leurs premiers émois amoureux au bord de l’Escaut.caut.

Qui pédale peu, rit beaucoup - © Tous droits réservés Départ depuis la place des Manœuvres en direction de Kain, en dévalant d’abord la place de Lille avec ses bons vieux pavés en direction de la Grand Place avec ses bannières des différents métiers du moyen- âge : les pelletiers, les chaufourniers, les gorreliers, les mériniers, les armoyeurs, des chaussetiers, des culottiers, les filetiers, etc… Cette grande place a aussi servi de cimetière du 1er siècle au 4e siècle de notre ère !! N’oublions pas que Tournai fut l’une des premières capitales de l’occident. Son beffroi est l’un des plus anciens de Belgique. Il fait 72 m de haut et 257 marches pour y accéder, et c’est de là que Bruno a joué jadis le rôle de guetteur du beffroi racontant l’histoire de la ville.

Qui pédale peu, rit beaucoup - © Tous droits réservés Descente vers l’’Escaut, et donc vers la Naïade qui à l’époque de son installation avait suscité l’ire des habitants par sa nudité. Il en est resté quand même qu’elle se couvre de vêtements pour la seule période du Carnaval ! Aux extrémités du Pont des Trous, deux tours médiévales subsistent dont la particularité est de présenter des murs arrondis, qui parait-il, permettaient de mieux résister aux boulets de canon. Direction Froyennes qui depuis la préhistoire était un habitat humain et l’est resté jusqu'à l’époque romaine pour devenir une villa. C’est à partir du 10e siècle que l’on retrouve des traces de Froyennes sous la désignation d’un village, Le village compte plusieurs bâtiments et sites repris sur la liste du patrimoine immobilier classé de Tournai : le château de Beauregard, et le vieux moulin à eau.

Qui pédale peu, rit beaucoup - © Tous droits réservés Froyennes est aussi un village très religieux. On n’y retrouve pas moins de huit lieux de recueillement qui servent pour la récitation annuelle du chapelet qui se déroule durant le mois de mai. La Fontaine de Froyennes, a longtemps été considérée comme sacrée. En effet, depuis sa création en 1840 et jusqu'au milieu du 20e siècle, la population tournaisienne s'affairait à prélever un peu de son eau. Elle avait la réputation de soigner les maux d'estomacs et d’intestins... Plus loin, ils retrouvent à Kain, le collège Notre Dame de la Tombe où, en garçon de bonne famille, ne craignant pas le sinistre nom de " tombe " Bruno Coppens fit ses études en internat. Issu d’une famille de 8 enfants, dont 7 garçons, sa sœur aurait pu être surnommée Blanche Neige! Et enfin, petit arrêt à la piste de luge au Mont-Saint-Aubert, qui ébouriffe tout le monde, en serpentant sur 240 mètres de long, depuis une hauteur de 147 m, ce pourquoi que les habitants le comparent un peu et sans complexes, au Mont Ventoux. A deux pas, le Grand Large de Péronnes, lac artificiel de 45 ha, endroit rêvé pour se balader en famille au bord de l’eau sur le Ravel, pique-niquer dans un cadre apaisant ou pratiquer des sports nautiques. Plus loin, les ailes du moulin de Thimougies sont de retour. Redevenu l’emblème de ce village de 240 habitants, les villageois attendaient ce moment depuis 12 ans, depuis ce jour de grand vent en 2008 au cours duquel ils l’avaient vu s’écrouler au sol... Depuis lors, c’est à eux que le rêve a donné des ailes. Ils se sont mobilisés, ont tenté de réunir des fonds. Et c’est la Ville de Tournai qui a racheté le site pour l’euro symbolique et qui a pu obtenir des subsides. L’ensemble de l’édifice est en bois. Le meunier, Vincent Demeyer est prudent, il parle d’une démonstration à la Journée du Patrimoine en septembre.

Qui pédale peu, rit beaucoup - © Tous droits réservés C’est aussi à Thimougies que notre duo gourmand rejoint Christophe Thomas, maître pâtissier et son acolyte Cédric De Taeye, torréfacteur et chocolatier pour savourer un gâteau en trois couches, le " crousti choco ".

Qui pédale peu, rit beaucoup - © Tous droits réservés Rassasiés, nos compères pédalent vers les Carrières de l’Orient, à l’Eco parc, d’où ils vont déléguer à Hélène le soin d’emprunter la plus grande tyrolienne de Belgique. Ce parc d’aventures comprend 9 parcours d’accrobranches, mille cinq cents m2 de filets suspendus au milieu des arbres et de cabanes perchées à plusieurs mètres du sol, sans oublier un mystérieux monde sous-terrain. Vous pourrez aussi y déguster différents produits locaux.

Qui pédale peu, rit beaucoup - © Tous droits réservés De retour au centre de Tournai, Bruno Coppens, nullement fatigué par ses 30 km de vélo, nous informe de ses activités futures : les 2 et 3 août à Spa pour le spectacle " Andropause ", le 26 août sur le parvis de Volubilis, l’histoire de Pierre et le Loup avec un orchestre, et à Tournai en fin août pour le festival " Les inattendues " festival de philosophie et musique où il animera un atelier sur le thème humour, masques ou vaccins.

Qui pédale peu, rit beaucoup - © Tous droits réservés Vous pouvez retrouver Bruno Coppens et Adrien ce samedi 18 juillet de 16h à 18h00 sur Vivacité et dimanche après le journal de 13hOO