Quatrième étape du Beau Vélo de RAVeL : Tournai

Cet été, le Beau Vélo de RAVeL continue ! Adapté à la situation, Adrien Joveneau vous fera redécouvrir d’anciens itinéraires remis au goût du jour. En solo et avec quelques invités, cette saison inédite du Beau Vélo de RAVeL vous donnera envie de vous déplacer autrement. Car la bicyclette, c’est bon pour notre santé et pour la planète.

Après Arlon, toute l’équipe du Beau Vélo de RAVeL vous donne rendez-vous à Tournai pour revivre le parcours réalisé l’an dernier, avec des nouveautés exclusives !

Surnommée la ville aux cinq clochers, Tournai se situe en Région wallonne picarde dans la province de Hainaut. Fondée il y a plus de 2000 ans, c’est une des plus vieilles villes de Belgique. Première capitale du royaume franc, elle a joué un rôle historique, économique, religieux et culturel important au sein du Comté de Flandre durant le Moyen Âge et la Renaissance. Aujourd’hui, Tournai a conservé de nombreuses traces de son passé comme les statuettes qu’on retrouve un peu partout dans la ville et qui jalonnent le parcours de la Grande Procession.

A Tournai, Adrien rejoindra Bruno Coppens, humoriste belge, mais surtout enfant du pays. Au départ de la Maison de la Culture, ils emprunteront le RAVeL pour rejoindre leurs invités. A Thimougies, ils retrouveront le chef pâtissier Christophe Thomaes accompagné de Cédric De Taeye véritable torréfacteur et chocolatier pour déguster un gourmand crousti-choco. Au cœur de la ville, Frédérique Thiébaut, journaliste à Notélé, dévoilera ses bons plans pour profiter pleinement du patrimoine culturel, architectural et historique de Tournai. L’émission se clôturera à l’Écluse de Kain par la mélodieuse voix d’Ozya, chanteuse greco-belge.

Parcours :

Plan : ici

Kilométrage : 29 km

Difficulté :***

RAVeL : La ligne vicinale 223 F Tournai-Pecq-Courtrai

Prise en considération en 1902, elle emprunte la route de l’Etat qui relie Bruges à Valenciennes jusqu’à la place de Pecq où elle rejoint la ligne de Courtrai-Pecq. Mise en exploitation en 1923, la ligne dispose de nombreux raccordements ; une amorce vers la ligne SNCB, un dépot à Pecq et une voie à quatre files de rail pour la sucrerie de Warcoing et le briqueterie à Espierre. Dans les années 30, de nombreuses lignes de bus se développes avec des temps de parcours bien inférieur au tram à vapeur. La ligne continuera son activité marchandises jusqu'en 1955.