Quand pédaler rime avec convivialité : le code de la route existe aussi sur le RAVeL

Et c’est bien là l’objectif du RAVeL. Lier l’utile à l’agréable. D’ailleurs si le RAVeL est souvent perçu comme une simple voie de circulation, le Réseau Autonome de Voies Lentes tient également à attirer les familles. Balades, pique-niques, même les jeux sont autorisés sur le RAVeL, tout en respectant, bien sûr, les autres utilisateurs et en ne compromettant pas leur sécurité. D’autres règles comme tenir son chien en laisse, limiter sa vitesse à 30km/h, serrer à droite ont aussi été instaurées pour maintenir la sécurité des différents usagers.

Comme dans de nombreuses régions de Wallonie, le RAVeL continue de se développer à travers de nouveaux aménagements. C’est le cas de la sympathique ligne 88, une boucle entre Antoing et Bléharies le long de l’Escaut, qui s’arrête à seulement 500 petits mètres de la gare, laquelle, bonne nouvelle, sera bientôt agrandie pour permettre aux utilisateurs de passer directement du vélo au train. La commune espère ainsi promouvoir la mobilité douce en proposant une alternative efficace et plaisante.

Mais justement, les usagers, qui sont-ils ? Qui est autorisé à circuler sur le RAVeL ? Les lignes du RAVeL sont des voies publiques et répondent donc au Code de la route et aux panneaux de circulation. Piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, nouveaux engins de déplacement comme les trottinettes (à condition qu’ils ne dépassent pas 18 km/h) et les cavaliers sur certaines parcelles sont en général les utilisateurs autorisés. En revanche, les véhicules à moteur comme les motos ou les voitures sont strictement interdites.

Plus d’informations sur https://ravel.wallonie.be/home.html

Retrouvez Le Beau Vélo de RAVeL ce samedi de 16h à 18h sur VivaCité, et ce dimanche à 17h10 en télé sur La Une.