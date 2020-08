Qu’est ce qui est mis en place pour inciter les déplacements scolaires à vélo ?

La Région wallonne voudrait voir grandir le rôle du vélo dans les déplacements au quotidien. De plus en plus de gens d’ailleurs font le choix de se rendre au travail à vélo, par exemple avec un vélo électrique. Qu’en est-il des enfants et des ados ? Qu’est-ce qui est fait à l’école pour les inciter à venir à vélo ?

Pour induire durablement des changements de comportements en matière de mobilité, il faut bien s’appuyer sur les enfants, dès leur plus jeune âge. Car les habitudes de mobilité des enfants d’aujourd’hui ont un impact immédiat sur le monde qui les entoure et, surtout, parce que les enfants sont les citoyens de demain. Et puis, les enfants sont aussi des vecteurs de changement pour leurs parents. Encourager les élèves à se rendre à l’école à vélo, c’est bien mais, il faut veiller à les protéger, car ils représentent un public vulnérable.

Comment fait-on ?

En les accompagnant, pour les préparer aux réalités de la route, et en faire plus tard des cyclistes autonomes et responsables. Dans certaines écoles, des ramassages scolaires sont ainsi organisés à vélo. On appelle ça des "rangs à vélo" ou des "vélobus". Dans le cadre d’un vélobus, des accompagnateurs formés conduisent les enfants en suivant un itinéraire et un horaire préalablement définis avec l’ensemble des acteurs du vélobus, qui sont l’école, les parents, la commune, les enfants, bien entendu, et aussi, la plupart du temps, une association qui encadre le projet. À Namur, par exemple, deux écoles communales, l’une à Bouge et l’autre à Boninne, sont coachées par l’asbl Pro Vélo, spécialisée dans la vélo-éducation. Au printemps, chaque mercredi, des vélobus sont ainsi organisés. Le nombre de participants est assez surprenant puisque certains mercredis, la moitié des élèves de l'école sont sur leur vélo ! Un autre exemple, à Hannut cette fois : depuis 2015, plusieurs itinéraires de vélobus sont mis en place par les autorités communales, pour permettre aux enfants des différentes entités de se rendre à vélo à l’école, et cela en toute sécurité, puisqu’ils sont accompagnés par des adultes formés.

Et dans les écoles secondaires ?

À Namur, par exemple, un événement est organisé chaque printemps, appelé "journée mobilité scolaire". C’est une initiative de l’asbl Pro Vélo. À cette occasion, les élèves des écoles secondaires du centre-ville de Namur sont invités à choisir un autre moyen de transport que la voiture. Ce sont souvent alors plusieurs centaines d'élèves du secondaire qui enfourchent leur vélo pour l'occasion. Durant les 15 jours suivants, des vélobus sont également organisés au départ des quartiers et villages périphériques.

De quoi susciter des vocations ?

Le but n’est pas de faire des militants, mais de montrer aux jeunes et à leurs parents que se déplacer à vélo est tout à fait possible, pas forcément tous les jours ni dans toutes les situations, mais que ça vaut vraiment la peine d’essayer, parce qu’on a tous à y gagner.