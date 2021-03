Promenade à Liège, première agglomération wallonne si riche en traditions et en folklores

Plus

Imaginons Tchantchès juché sur une grande bicyclette en compagnie de notre ami Adrien Joveneau et parcourant la ville… Pour Adrien Joveneau, la ville de Liège n’a plus de mystère. Il l’a sillonnée du nord au sud et de l’est à l’ouest. Pour le Beau Vélo de RAVeL, il a imaginé d’innombrables circuits afin de vous faire découvrir toutes les beautés de cette ville et la luxuriante végétation de sa région… En 2012, il pédalait joyeusement du côté du Sart Tilman et de Boncelles. En 2016, Adrien enfourchait son vélo depuis le nord de Liège en Coron-Meuse pour prendre la direction d’Herstal, Pontisse, l’entité d’Oupeye vers Milmort… La petite reine l’entraîna ensuite en 2018 vers Ans, Waroux, Rocourt, Lantin dans la commune de Juprelle, Xhendremael dans l’entité d’Ans… Découvrez les itinéraires du Beau Vélo de RAVeL à Liège au gré de vos envies : L’itinéraire de 2012

L’itinéraire de 2016

L’itinéraire de 2018

L’itinéraire de 2019 Je pourrais vous citer bien d’autres parcours dans la province de Liège mais la lecture vous paraîtrait bien rébarbative. Le but de cet article est aussi, de vous parler des traditions et des folklores se rapportant à Liège et sa région… (la suite ci-dessous)

L’itinéraire de 2016

6 images © SARAH PIERSON Liège © BotondHorvath Tchantches © ASAP MICHEL KRAKOWSKI, Belga

Découverte des traditions et des folklores

Le 15 août et son héros Dieu sait que les habitants de la Principauté de Liège, sont attachés à leur "15 août" incontournable. Quand l’Assomption, fête de Marie, approche, la République Libre d’Outre-Meuse est en effervescence. Quoi de plus important que ce rendez-vous annuel, cette fiesta urbaine, qui attire près de 200.000 participants et dont Tchantchès est le héros. La date de naissance de cette marionnette géante et de son épouse Nanesse, est très controversée, mais si on observe son costume, c’est celui que portaient les ouvriers du nord de l’Europe fin XIXe début XXe siècle. Il fût longuement décrit par Georges Simenon. IL est composé d’un sarrau bleu, d’un foulard rouge à pois blancs noué autour du cou en hommage au passé minier de la région, et, juchée sur le haut de son crâne, une casquette noire lui donnant un petit côté " frondeur ". Son caractère est entier, têtu, moqueur et il est grand amateur de Pecket comme tout bon liégeois qui se respecte. Fabriqué avec des baies de genévrier, le péket se consommait par les ouvriers miniers en guise de réconfort. Aujourd’hui cette boisson déclinée en différents goûts (menthe, cerise, citron, coco etc.) est bue aussi bien par les hommes que les femmes, vieux ou jeunes, chacun y trouve son plaisir. C’est au musée Tchantchès, le 14 août à 18 heures, que débute les festivités, par la sortie du " Royal Bouquet d’Outre-Meuse, une armature de 7mètres de haut et ornée de 3000 fleurs de soie et pesant plus de 50 kg. Le 15 août une multitude d’événements traditionnels fédèrent les Liégeois comme : le tir des campes (les campes sont des boîtes en fonte, remplies de poudre noire et de tailles différentes au nombre de 700, que l’on fait sauter pendant une longue minute, générant un bruit assourdissant, que l’on nomme " carillon "). Les oreilles absolues sont priées de s’abstenir. Même la vierge noire qui sort en procession chaque année, hésite… A 15 heures débute le grand cortège folklorique, composé d’une vingtaine de groupes, certains Wallons et d’autres venant de l’étranger, et l’église Saint Nicolas y accueille les amoureux pour une bénédiction. Le 16 août est quant à lui très burlesque… Chaque façade affiche un faire-part de décès, Mathy l’Ohé (Mathieu l’os en wallon) est décédé durant les festivités. Cet os, symbolisant ce qu’il reste des agapes des jours précédant, est enterré signifiant la fin des ripailles. Et les vaillants Liégeois de cœur pleurent joyeusement la fin des libations. Nous avons clos le chapitre folklore de la ville de Liège, nous aurons certainement dans un autre article, l’occasion d’aborder le folklore des villes et communes avoisinantes.

Parlons des traditions gastronomiques

Homemade Belgian Liege or sugar waffles © Getty Images/iStockphoto, Natalia Van Doninck Tous nous connaissons le sirop de Liège, originaire de Herve et de ses magnifiques vergers. Tout comme le fromage de Herve, fabriqué avec une bactérie unique et propre à la même région. Les boulets à la liégeoise (dont on vous dévoile la recette) n’ont quant à eux plus besoin d’être présentés, ennemis jurés des diététiciens. Les gaufres de liège, dessert à la cannelle et au sucre perlé finiront de détruire la moindre tentation de régime qu’il vous reste. Découvrez LA recette de l’authentique gaufre de Liège donnée par la confrérie de la Strème. Et pourtant, si vous avez du poids à perdre évitez surtout Liège et sa région car les lacquemants, gaufrettes fourrées et recouvertes de sirop dont voici la recette, de sucre candi seront d’authentiques supplices gourmands pour vous. Vous prenez déjà 1 kg rien que de les regarder. Pour rester dans le sucré, les friandises, il est plus qu’indispensable de parler de ce bonbon délicat, à sucer, qu’est la violette. Elles sont fabriquées à Herstal depuis 1895 et l’appellation " vraie violette de liège " est une marque déposée. La confiserie Gicopa en produit environ 2 tonnes par jour, soit 400.000 violettes. A Liège, on appelle cela une " chique à la violette " si on veut faire couleur locale. Non ne partez pas, nous n’en avons pas fini avec " les petites douceurs ". " Les cûtès peûres " ce sont des poires de Saint-Remy, du nom d’un des villages du pays de Herve, cuites au four avec du sirop de Liège, de la cannelle et de la cassonade. Elles se mangent tièdes. La tarte au riz ou " blanke doreye " en wallon liégeois, saupoudrée de sucre glace et provenant historiquement de l’ancienne Principauté de Liège. Vous venez encore de prendre 2 kilos en 5 lignes. Une dernière petite spécialité Liégeoise pour définitivement exploser votre pèse-personne, la " trouleye ", spécialité moins connue, c’est une soupe de bière originaire de Jupille-sur-Meuse, dans laquelle on ajoute, tenez-vous bien du pain d’épices, de la cassonade, eh bien évidemment de la cannelle. Je vous vois froncer les sourcils… Non, je n’ai pas oublié le fameux " café liégeois ". Le café liégeois est un café viennois qui fût rebaptisé liégeois en hommage aux hommes qui durant la Guerre 14- 18 ont donné leur vie lors de la bataille des forts de Liège. Et les " bouquettes " ? Ces crêpes épaisses additionnées de raisins viennent en réalité de Flandre et auraient été importées de Tongres vers la cité ardente par les princes évêques au XVIIIe siècle.

La gare des Guillemins

6 images Futuristic Railway Station Building Illuminated at Night © MACIEJ NOSKOWSKI

Que vous dire de plus pour vous convaincre de réaliser l’un ou l’autre parcours du beau vélo de Ravel si ce n’est que Liège est d’un accès plus que facile par le train et que pour couronner le tout, vous descendrez du train dans une des plus belles gares d’Europe… Allez-y vous ne serez pas déçu du voyage, seule votre balance vous le reprochera amèrement.