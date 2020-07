Pousser la porte du musée Gaspar, c’est plonger dans le Arlon du 19e siècle

Le musée Gaspar est un point culturel incontournable de la ville d’Arlon. Poussez la porte de cette luxueuse demeure du 19e siècle pour y rencontrer Jean et Charles Gaspar, deux frères, l’un sculpteur, l’autre photographe pictorialiste et mécène.

Le musée Gaspar se situe dans une splendide demeure, construite en 1839, qui était à l’origine une banque. Quelques années plus tard, en 1893, ce bâtiment devient la propriété de la famille Gaspar. Son dernier occupant, Charles Gaspar, décède en 1950 et lègue à la ville d’Arlon sa maison et ses collections en vue d’en faire un musée.

Entièrement rénové en 2003, on peut encore y admirer la fresque qui orne la cage d’escalier principale et deux salons d’apparat restaurés exposant, sur du mobilier d’époque, des bronzes et de nombreuses sculptures en plâtre de Jean Gaspar, ainsi que les collections de Charles Gaspar. Le musée organise également des expositions temporaires dédiées à l’art et l’histoire d’Arlon et de sa région.

Si vous vous rendez à Arlon, en plus du musée Gaspar, n’oubliez pas d’aller voir la source de La Semois et de boire un petit verre de Maitrank, la boisson phare de la ville. Allez santé !