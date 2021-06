Pourquoi ne pas fêter la bicyclette ce 3 juin en visitant Rochefort et ses environs

A l'occasion de la journée mondiale du vélo le 3 juin, nous vous invitons à (re)découvrir cet itinéraire du Beau Vélo de RAVeL au cœur de Rochefort et à vous plonger dans l'histoire du fameux véhicule à deux roues. Adrien Joveneau et son équipe ont à plusieurs reprises fêté la journée mondiale de la bicyclette proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Les auditeurs et téléspectateurs et beaux nombre de participants ont répondu présent, pour soutenir, le vélo comme moyen de transport bon pour la santé et pour l’environnement notamment à Ans en 2015 et à Rochefort en 2011 pour le Beau Vélo de RAVeL qui se renouvelle en 2021.

Church of Notre-Dame de la Visitation in Rochefort, Belgium © Stanislava Karagyozova Rochefort, petite ville connue pour son festival international du rire, mettant en scène les meilleurs humoristes. Mais Rochefort, c’est aussi construit sur un éperon rocheux, les ruines du Château comtal d’où les touristes peuvent se régaler à la vue d’un panorama exceptionnel. Vous pourrez aussi visiter la grotte de Lorette creusée par la Lomme. Et pour les amateurs, ils ne manqueront pas de faire un petit détour par l’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy qui brasse une délicieuse bière l’incomparable "trappiste de Rochefort". ► A lire aussi : Promenade à travers Namur, capitale de la Wallonie, ville riche d’histoires et de traditions Le parcours d’Adrien vous emmènera à Eprave et les cimetières mérovingiens du 5e et 8e siècle, dont 800 tombes ont été fouillées. A Lessive, son bois de la Héronnerie, ses "Tiennes" petites collines sur un paysage plat, et ses 4 antennes de télécommunications spatiales dont la plus haute fait 35 mètres pour un diamètre de 30 mètres et la plus petite 22 mètres de haut sur 18 mètres. La RTT lessive a fermé ses portes en 2001. Ce parcours qu’Adrien Joveneau vous a choisi vous entraînera aussi à Jemelle, Villers sur Lesse, Jamblinne et sa réserve naturelle de la plaine de la Behotte. Un circuit rêvé pour fêter dignement la bicyclette. (L'article continue ci-dessous)

La pratique du vélo n’a jamais été aussi populaire

Les membres des Nations-Unies, conscients de la place particulière du vélo dans notre société, de son ancienneté, et des apports bénéfiques que ce moyen de locomotion a sur la santé physique et mentale mais aussi sur l’environnement, ont la volonté d’influencer les gouvernements des différents états pour qu’ils améliorent et adaptent les infrastructures routières afin de répondre aux besoins des piétons et cyclistes. En effet cette activité physique permet de réduire le risque de maladie cardiaque et vasculaire, d’influer sur certains cancers, sur le diabète et cette liste est loin d’être exhaustive. Sur le plan environnemental, l’usage du vélo reste crucial pour réduire l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et ainsi bonifier la qualité de l’air. C’est de plus un moyen de transport économique en zone urbaine même pour les plus pauvres. A Bruxelles, à la suite de la pandémie, l’usage du vélo a augmenté de 64% en 2020, alors qu’ordinairement la hausse n’est que de 13%. 84% des nouveaux pratiquants du vélo affirment qu’ils continueront à utiliser ce mode de déplacement. ► A lire aussi : Pourquoi faut-il privilégier le vélo traditionnel au vélo électrique ? Depuis le début du confinement, la pratique du vélo n’a jamais été aussi populaire dans notre petit pays C’est en tout cas ce qui ressort de différentes enquêtes, dont une réalisées pour l’équipement cycliste de Remco Evenepoel et Philippe Gilbert.

Un peu d'histoire

Mais connaissez-vous l’histoire de cette merveilleuse invention qui révolutionna la mobilité de l’homme.

Historic wooden bike © fotolinchen, Getty Images L’ancêtre du vélo fut inventé par le Baron Karl Drais Von Sauerbronn en 1817 et breveté en 1818. A l’époque, ce véhicule était en bois avec un petit peu d’acier, la draisienne. Nous le connaissons de nos jours fort bien, en plastique très coloré, il permet à nos petits d'apprendre l’équilibre tout en fonçant sans scrupule sur le beau meuble de notre arrière grand-mère dont nous prenions jusque-là un soin maladif. Nos petits bouchons comme il y a plus de deux siècles se propulsent en poussant le sol de leurs petits pieds et notre labrador couché dans son panier regarde cela d’un œil réprobateur.

C’est en 1860, que Pierre Michaux imagina des repose-pieds sur la roue avant palliant le désagrément de devoir garder les jambes levées une fois l’engin lancé.

Antique painting illustration: Giant cycling © Getty Images En 1870, les pédales étant fixées au moyeu, il fallut augmenter considérablement la taille de la roue avant du vélocipède afin de donner plus de pulsion et augmenter la vitesse. Le succès est foudroyant. La bourgeoisie Anglaise et française trouve dans ce nouveau moyen de transport, une manière de se distinguer et de parader dans les parcs et sur les avenues. En voyant ces drôles de vélos, me voici, replongée dans des souvenirs d’enfance, ou accompagnée de ma grand-mère avec qui je passais mes vacances à Blankenberge, nous allions près de l’Estacade, à proximité du Pier, au " Vélodrome joyeux ". Une piste de bois avait été construite sur la plage et les fans de deux-roues pouvaient essayer différents vélos insolites. Cette attraction, unique en Europe, faisait le bonheur des participants, petits comme grands et rendait hilares les spectateurs. C’est en 1886 que Peugeot démarra la commercialisation de bicyclettes avec des roues de tailles raisonnables et entraînées grâce à une chaîne. Le vélo moderne était né.

C’est au 20e siècle que la bicyclette rencontre un engouement populaire et ce grâce à la deuxième révolution industrielle. Le prix d’un vélo devient abordable aux ouvriers, la petite reine devient un vélo utilitaire et plus seulement un vélo de loisir. Malheureusement, le vélo, fin du 19e, et début du siècle dernier est considéré comme une " menace " physique et mentale pour les femmes selon certains médecins et moralistes. Chevaucher un vélo pouvait conduire les femmes à des pratiques masturbatoires, au dévergondage et à de l’exhibitionnisme. En effet, les vêtements du " sexe faible " étaient forts peu adaptés à des pratiques sportives. Qu’à cela ne tienne, les femmes, loin d’être abattues par ce type d’interdit, imposèrent le " bloomer " sorte de short féminin tout à fait adapté à la pratique de la bicyclette. Le vélo est devenu une star s’adressant à tous, hommes comme femmes, petits comme grands, riches ou pauvres, européens comme asiatiques ou africains…

N’oubliez donc pas cette date du 3 juin 2021, allez travailler où faire vos courses à bicyclette, promenez-vous dans les campagnes, dégustez l’architecture des villes, en toute liberté, au grand air et prenez pour une fois, le temps de vivre en "pleine conscience" des beautés qui nous entourent.