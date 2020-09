Plus de trente ans les séparent, mais la même passion les anime au quotidien

Willy et Christophe De Godt, père et fils, travaillent ensemble, à la ferme, depuis plus de treize ans. Une collaboration pas toujours évidente. Un mode de vie unique. Mais avant tout une belle relation. Le métier d'agriculteur dans leur famille, c'est une vocation, et ce depuis des générations.

Comme souvent dans le monde agricole, les fermes se transmettent de génération en génération. À Rebecq, la ferme des De Godt en est la parfaite illustration. Willy a repris l’exploitation familiale à l’âge de 21 ans. En 2007, il a cédé la moitié de son exploitation à son fils, Christophe. Depuis plus de treize ans, ils travaillent main dans la main. Cette collaboration est le fruit d’une nécessité, dans une profession où les difficultés sont nombreuses.