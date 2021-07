Plus de mobilité douce en Wallonie grâce au projet "Communes pilotes Wallonie cyclable" !

Au mois de septembre 2020, la Wallonie lançait l’appel à projet "Communes pilotes Wallonie cyclable". Aujourd’hui, les 116 villes et communes sélectionnées sont connues.

Le but de cet appel à projet ? Sélectionner les Villes et Communes de Wallonie ayant le plus grand potentiel et la stratégie la plus aboutie pour développer la pratique du vélo utilitaire sur leur territoire. À la clef ? Une subvention…

La Wallonie compte 116 Villes et Communes Pilotes Wallonie cyclable, réparties sur l’ensemble de son territoire, qui ont été sélectionnées suite à un appel à projets lancé au mois de septembre 2020. Elles se partagent un subside régional d’un peu plus de 60 millions d’euros destiné entièrement à financer des travaux d’infrastructures en faveur des cyclistes.

Ces communes ont été retenues sur base de leur potentiel et de leur stratégie en matière de mobilité cyclable utilitaire. Car l’objectif de ce subside est l’élaboration, sur leur territoire, d’une véritable stratégie de développement de l’usage du vélo au quotidien, à travers un réseau structurant qui relie différents pôles d’attractivité (gare, commerces, zoning, administration, hôpital, école, etc.).