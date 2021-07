Petite pause gourmande à Chimay au Tri-Marrants !

Intitulé du plat : Pâtes fraîches Oh My Chef – Coppa de Chimay – Crème de Poteaupré et son croquant de vieux Chimay

Chaque semaine, l’Apaq-W en collaboration avec le Beau vélo de RAVeL vous présentera une séquence dédiée aux chefs de son nouveau réseau " Table de Terroir " et aux producteurs locaux. Pour cette première émission, le Chef du Restaurant le Tri-Marrants, Fabian Santi, qui a ouvert la saison du Beau vélo de RAVeL en proposant un plat de pâtes avec 100 % d’ingrédients locaux. Intitulé du plat : Pâtes fraîches Oh My Chef – Coppa de Chimay – Crème de Poteaupré et son croquant de vieux Chimay

Dans cette recette, on retrouve : la coppa fabriquée par Christophe Bouyard de Bouyard et Cie, rue du Lac, 41/A à Virelles et les pâtes produites par Oh My Chef, du côté de Floreffe. La touche finale est donnée par la brasserie et la fromagerie de Chimay avec un petit croquant au vieux Chimay et "La Dorée", une bière trappiste authentique pour sublimer le tout.