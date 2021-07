Pause gourmande à Fraiture en compagnie de La Menuiserie - Extrait de Le Beau Vélo de RAVeL... Chaque semaine, l’Apaq-W en collaboration avec le Beau vélo de RAVeL vous présentera une séquence dédiée aux chefs de son nouveau réseau " Table de Terroir " et aux producteurs locaux. Pour cette deuxième émission, c'est Marie-Charlotte Portois propriétaire du Restaurant La Menuiserie et son chef de cuisine Thomas Troupin qui nous ont proposé un plat de poisson avec 100% d'ingrédients locaux . Intitulé du Plat : Truite bio d’Olivier Mathonet à la flamme, émulsion au Nom di Gin d’Alain Joiret, fenouil des vergers du Wihot et citron. Dans la préparation on retrouve la truite bio provient de la Pisciculture d’Olivie Mathonet à Malmedy, le gin de la Distillerie du Fays - Nom di Gin et le fenouil des Vergers du Wihot.