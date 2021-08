Pas loin de Mettet, l'incontournable Abbaye de Maredsous !

Vous visiterez également le "Petit Musée de la fromagerie" : un lieu passionnant pour les amateurs de fromage. Vous y découvrirez quelques trésors des temps passés, mais aussi, les secrets de la transformation du lait en caillé et de l’affinage traditionnel du fromage. Les visites guidées durent environ 1h30. Elles sont actuellement limitées à 35 personnes et uniquement sur réservation. Enfin, dans le Centre d’accueil St-Joseph vous trouverez également une cafétéria, un magasin de souvenirs-librairie et une plaine de jeux gratuite qui permettront à toute la famille de passer un moment agréable et savoureux autour des produits de bouche de l'Abbaye: bières, fromages et pains de Maredsous !

