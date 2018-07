Natasha St-Pier et Lady Cover en concert gratuit ce 7 juillet à Vaux-sur-Sûre

Fidèle à la scène du Beau vélo de RAVeL depuis de nombreuses années, Natasha St-Pier en honorera les 20 ans après que Lady Cover ait ouvert les festivités!

Après plus de 20 ans de carrière, on ne présente plus Natasha St-Pier, artiste à la renommée internationale. Sa voix autant que sa personnalité font l'unanimité. Sa bonne humeur et sa générosité sont devenues un rendez-vous incontournable pour les ravelistes.

Lady Cover est la petite soeur de Mister Cover dont on apprécie les reprises sur la scène du Beau vélo de RAVeL. Marie Delsaux a été choriste dans Mister Cover avant d'être choisie par le groupe pour incarner la voix de Lady Cover. D'Aretha Franklin à Rihanna en passant par Gloria Gaynor, la voix blues de la chanteuse maîtrise un important répertoire.

Au Beau vélo de RAVeL, on aime incontestablement chanter avec les artistes invités. Une fois de plus cela se fera sans difficulté tant sur les tubes repris par Lady Cover que sur les classiques entraînants de Natasha St-Pier!

Pour ceux qui auront manqué la balade, rendez-vous dès 16h à Vaux-sur-Sûre pour un concert ouvert à tous sur le site du Beau vélo de RAVeL!