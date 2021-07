Musée de Folklore Vie Frontalière à quelques pas de Comines

Les nouvelles infrastructures et la scénographie originale offrent un magnifique écrin pour les trésors de folklore. Rassemblées depuis 1953, les collections évoquent la vie ouvrière (mobilier, objets domestiques), les métiers (des gagne-misères à l’artisan d’art, de l’agriculteur au tisserand, de l’ouvrier briquetier au sabotier), les commerces dont les épiceries et les estaminets et, par corollaire, la fraude de tabac et d’alcool tant pratiquée de part et d’autre de la frontière.