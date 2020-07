Musée d’Histoire naturelle de Tournai : plus vieux musée de Belgique

Fondé en 1828, le Musée d’Histoire naturelle de Tournai est le plus ancien musée de Belgique accessible au public. Vous y trouverez des spécimens très anciens ou très rares, comme un éléphant d’Asie reconnu Trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce musée est également membre de l’Association Européenne des Zoos et Aquariums. Une association qui lutte pour la sauvegarde des espèces animales menacées.

À quelques coups de pédale du beffroi et des quatre clochers de la cathédrale, vous pourrez croiser rhinocéros, lions et autres animaux exotiques. Entre collections vivantes et naturalisées, vous y plongerez dans la diversité animale du monde entier. Le tout, dans l’atmosphère originale du 19e siècle. Laurence Portois poursuit :