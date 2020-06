Même sans son Doudou, Mons ne dormira pas cet été !

Pas de Beau vélo de RAVeL cette année, pas non plus de Doudou à Mons. Le Covid-19 continue de sévir mais soyons positifs, cela permettra peut-être aux Belges et autres touristes de visiter la région de manière différente et tout aussi intéressante. Et ce notamment avec Adrien Joveneau car Mons a eu l'honneur d'être la première étape du Beau vélo de RAVeL cette année.

Natacha Vandenberghe, directrice de l’office du Tourisme de la ville de Mons, nous propose une série d’activités pour pallier l’absence d’évènements cette année et plus particulièrement cet été. Pour les amoureux du vélo et de la nature, que nous sommes et que vous êtes sans doute, la ville de Mons et son office de Tourisme (VisitMons.be) mettent à disposition des vélos de tout type pour sillonner la ville mais aussi et surtout ses alentours sur des parcours variés dessinés et pensés pour tous.

Musée du Doudou à Mons - © ERIC CORNU - BELGA On ne parle pas de Mons sans parler de sa Ducasse, en effet, si le Doudou n’aura pas lieu cette année, son musée, lui, est déjà bel et bien ouvert et prêt à vous accueillir. L’histoire et la symbolique de ce folklore, méconnues par beaucoup, y sont expliquées à travers des jeux sur tables interactives mais également des vidéos de reconstitution pour, malgré tout, vous faire vivre, petits et grands, cet événement reconnu comme chef-d’œuvre oral et immatériel par l’UNESCO en 2005.

Sans oublier l'impressionnant Beffroi montois Beffroi de Mons - © Christophe Ketels - Belga And last but not least, le majestueux Beffroi de Mons a, lui aussi, rouvert ses portes depuis le 19 mai. Également reconnu par l’UNESCO, le seul Beffroi baroque de Belgique est le repère principal de la ville hennuyère. Son carillon de 49 cloches rythme le quotidien des Montois et la grandeur de l’édifice (87 mètres) surplombe leur ville chérie pour donner vue sur le beau paysage vallonné du Borinage, ses collines et ses terrils plein d’histoire. Voici de quoi donner envie aux touristes belges de ne pas passer à côté d’une escapade dans la magnifique Cité du Doudou, malgré l’annulation de sa Ducasse.