Malmedy, une promenade de rêve au cœur de sa région

C’est à l’approche des vacances de carnaval, qu’Adrien Joveneau et son équipe se sont remémoré, un parcours effectué, il y a plus de 10 ans, le 6 août 2011 pour le Beau Vélo de Ravel. Plus de 30kms de balade au départ de Malmedy en direction de Stavelot, une des plus anciennes villes de Belgique fondée au 7e siècle et sa remarquable abbaye classée patrimoine exceptionnel. Poursuivant leur chemin, ils sont arrivés à Francorchamps avec son célèbre circuit au cœur duquel est blotti le village de Burnenville. Leur randonnée, les a dirigés vers Xhoffraix. Les habitants du cru leur ont raconté la bien triste histoire de ce couple d’amoureux, Marie la Prussienne appelée aussi la fiancée des fagnes et François, qui ayant appris l’arrivée des papiers leur permettant de se marier, affrontèrent la neige, le froid et le vent pour se rendre à Xhoffraix. ► A lire aussi : Pas de Cwarmê à Malmedy cette année mais des activités carnavalesques pour tous Ils moururent tous deux d’épuisement et de froid avant d’atteindre le village. Une croix, la Croix des Fiancés rappelle cette dramatique histoire d’amour. Quittant Xhoffray, Adrien Joveneau fût ébloui par la variété des paysages : les belles prairies verdoyantes, les vallées où coulent la Warche, les forêts et des landes, les villages insolites… A quelques kilomètres, le ravissant petit village de Bevercé dont la chapelle Saint-Antoine-L’Ermite, fût érigée en 1723 et son Ermitage en 1446.

Apollinaire, le clochard

Bernister, perché à 500 mètres d’altitude, possède-lui aussi son Ermitage du XVe siècle et un monument Apollinaire, poète auteur du célèbre " Pont Mirabeau " et précurseur de la révolution littéraire de la première moitié du XXe siècle. Il séjourna quelques mois à Stavelot, à " la cloche de bois " qu’il quitta n’ayant pas d’argent pour payer sa pension. De retour à Malmedy, Adrien n’eut pas à insister beaucoup pour que les habitants parlent de leur célèbre carnaval " le Cwarmê ", fête populaire ancestrale, inscrite au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il dure les quatre jours qui précèdent le Mardi gras et sont appelés " Grantés Haguètes ". Quant aux 4 jeudis qui précèdent le carnaval on les nomme " P’tites Haguètes ". Le dimanche, 1500 travestis composent un cortège de personnages haut en couleur, tous plus étonnant les uns que les autres : " Le Sôté " (le nain), la " Djoupsène " (l’Egyptienne), le " Véheû " (le putois), " la grosse-Police " qui ouvre le carnaval, le " Trouv’lé " qui reçoit les pleins pouvoirs durant 4 jours et les célèbres " Longs nés " et la " Haguète " qui immobilise avec sa " Happe-chair " ses victimes pour que celle-ci demande pardon. Une parade pleine de joie, de bonne humeur pour les petits comme pour les grands. Un moment exceptionnel à vivre en famille ou entr’amis. Le lundi est la journée des jeux de rôles, des groupes d’acteurs ambulants donnent des représentations drôles qui souvent s’inspirent avec ironie, parfois même insolence, de l’actualité du pays.

Une Omelette de 10.000 œufs

Le mardi chaque société sort seule, c’est le jour des " Mâssis tours ". Au terme de ce carnaval, on procède au brûlage de la " Haguète ". On confectionne alors, dans une poêle immense, une omelette gigantesque de 10.000 œufs. Les poules n’ont qu’à bien se tenir… Malmedy, une ville pleine de charme et d’histoire, des habitants souriants et accueillants. Une ville à visiter absolument qui ne se trouve qu’à 1h17 en train au départ de Namur. Tout en favorisant les transports en commun, bien plus écologique que la voiture, cette petite expédition, donnera un goût d’aventure exceptionnel, si vous êtes accompagnés d’enfants.

L’itinéraire du Beau Vélo de RAVeL

