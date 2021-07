Ludification du territoire, où comment découvrir la Wallonie en jouant !

: appli gratuite 100% wallonne à mi-chemin entre les jeux de piste et le Géocaching®.. Près d’une trentaine de sites allient le sport, avec différents niveaux de balades de 3 à 7 km, la culture, grâce à la mise en valeur des richesses et du savoir-faire wallon (contes et légendes, art, gastronomie…), et l’aventure. Tout au long du parcours, les chasseurs sont invités à résoudre des énigmes qui font appel à leur sens de l’observation : trouver une date au pied d’une statue, compter le nombre de fenêtres d’un bâtiment, renseigner le nom d’une rue… Ils cumulent des points appelés des totems. A la clé, en échange des points, il y a des bons cadeaux à gagner tels que des entrées dans des attractions.