Découvrez une galerie de photos prises au fil de la balade dans les paysages de la région d'Amay

Cette quatrième étape se déroulait à Amay, avec cette fois une édition spéciale "by night". Découvrez ci-dessous les photos de la balade du samedi en compagnie de Philippe Lambillon et ensuite, celles de la balade "by night".